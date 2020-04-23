В отсутствие живого футбола главным развлечением болельщиков стали трансферные слухи. Так поклонники английского Манчестер Сити ждут, кого оставит в команде тренер Хосеп Гвардиола, а с кем расстанется. Больше всего шансов покинуть стан горожан у немца Лероя Сане и бразильца Габриэла Жезуса.

В отсутствие живого футбола главным развлечением болельщиков стали трансферные слухи. Так поклонники английского "Манчестер Сити" ждут, кого оставит в команде тренер Хосеп Гвардиола, а с кем расстанется. Больше всего шансов покинуть стан "горожан" у немца Лероя Сане и бразильца Габриэла Жезуса.Дело в том, что оба футболиста имеют очень неплохих конкурентов на своих позициях, но при этом в их отношении имеется куда больший трансферный интерес. В "МанСити" два левых вингера – Рахим Стерлинг и Сане, а держать двух дорогих игроков на одну позицию – непозволительная роскошь. Тем более, что Лероем интересуется мюнхенская "Бвария" и букмекеры определяют шансы темнокожего немца на возвращение на родину как очень высокие – с коэффициентом 1,83.Что касается форварда Жезуса, то он конкурирует с Серхио Агуэро и пока 32-летний аргентинец определяет игру "Сити" в атаке, И, как считают эксперты "Беттинг Инсайдер", Жезус только через 1-2 года сможет стать основным форвардом. Именно поэтому есть большие шансы, что Гвардиола не будет возражать против продажи бразильца и претенденты на него тоже есть, например итальянский "Ювентус".