В среду во дворе жилого дома Владимира произошла массовая драка с участием десяти мужчин. По словам очевидцев, на место происшествия оперативно приехали несколько экипажей ППС и быстро разняли участников потасовки.

В среду во дворе жилого дома Владимира произошла массовая драка с участием десяти мужчин. По словам очевидцев, на место происшествия оперативно приехали несколько экипажей ППС и быстро разняли участников потасовки.Инцидент произошел 22 апреля в вечерние часы. До приезда полицейских победившая группа жестоко добивала потерпевших поражение оппонентов. Снимавший происшествие на видео водитель пытался остановить избиение, однако ему пришлось уехать, чтобы не пострадать самому.Информация о причинах потасовки и количестве пострадавших пока не поступала. Как сообщили Вестям.Ru в пресс-службе УМВД по Владимирской области, по данному факту назначено проведение проверки, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего.