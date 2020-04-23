Рабочие устроили массовую драку на территории склада в подмосковном Дмитрове. Автор записи утверждает, что стычку спровоцировали уволенные мигранты, а их противниками стали сохранившие рабочие места грузчики с российскими паспортами.

Рабочие устроили массовую драку на территории склада в подмосковном Дмитрове. Автор записи утверждает, что стычку спровоцировали уволенные мигранты, а их противниками стали сохранившие рабочие места грузчики с российскими паспортами. Полиция начала доследственную проверку инцидента.Полем боя стала парковка фур перед складом "Белый раст". Представители компании не отрицают, что конфликт имел место, но утверждают, что он произошел около недели назад и никак не связан с увольнением сотрудников из других стран.Стражи порядка отметили, что в полицию по данному факту никто не обращался, не было зарегистрировано и никаких травм. Однако произошедшая 15 апреля драка стала поводом для доследственной проверки.