Эпидемия гриппа в России завершилась. На неделе с 13 по 19 апреля уровень суммарной заболеваемости населения гриппом и ОРВИ снизился до 321 случая на 100 тысяч населения.

Эпидемия гриппа в России завершилась. На неделе с 13 по 19 апреля уровень суммарной заболеваемости населения гриппом и ОРВИ снизился до 321 случая на 100 тысяч населения. Для сравнения – неделей ранее было зафиксировано 406 случаев на 100 тысяч. Такие данные появились на сайте Научно-исследовательского института гриппа имени А.А. Смородинцева Министерства здравоохранения России.По данным НИИ, ситуация по гриппу на территории РФ была признана эпидемической в конце января – начале февраля (в период с 27 января по 2 февраля).В заключении института отмечается, что заболеваемость ОРВИ и гриппом, а также показатели госпитализации с гриппом и ОРВИ и отдельно с диагнозом "грипп" на этой неделе продолжают снижаться. Таким образом, эпидемия гриппа в России закончилась, но в отдельных городах страны заболеваемость ОРВИ и гриппом среди взрослого населения остается выше эпидемического порога.По итогам прошедшей недели частота госпитализации с ОРВИ и гриппом составила 6,6 случая на 100 тысяч населения. На предыдущей неделе этот показатель был 9,9 случая на 100 тысяч населения. В документе отмечается, что на неделе с 6 по 12 апреля резко снизились показатели заболеваемости ОРВИ и гриппом, а также показатели госпитализации в целом по России. Отчасти это стало следствием продолжения действия ограничительных мер в связи с распространением коронавируса COVID-19.