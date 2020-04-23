Собираемость платежей за услуги ЖКХ упала до 50%. При этом собираемость платежей с населения сократилась в среднем на 30%, с предприятий и бюджетных учреждений - на 45-50%, заявил глава Минстроя Владимир Якушевв в интервью телеканалу РБК.

Собираемость платежей за услуги ЖКХ упала до 50%. При этом собираемость платежей с населения сократилась в среднем на 30%, с предприятий и бюджетных учреждений — на 45-50%, заявил глава Минстроя Владимир Якушевв в интервью телеканалу РБК.Показатель упал в связи с тем, что регионы разработали собственные антикризисные планы и начали сокращать инвестиционные программы и финансирование бюджетных учреждений.По мнению Якушева, "недосбор" связан с режимом самоизоляции. Что касается прогноза, то не стоит ждать такого же уровня собираемости, который существовал до введения режима самоизоляции, "он будет несколько меньше", подчеркнул министр.Неплатежи замедлят развитие отрасли ЖКХ, поэтому Минстрой готовит дополнительный антикризисный план.По данным Минстроя, задолженность по оплате услуг ЖКХ составляла к началу года 1,3 триллиона руб.