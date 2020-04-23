Премьер-министр России Михаил Мишустин провел заседание координационного совета по борьбе с коронавирусом. Глава правительства подчеркнул, что в сложившихся условиях нельзя забывать о других тяжелых болезнях.

Премьер-министр России Михаил Мишустин провел заседание координационного совета по борьбе с коронавирусом. Глава правительства подчеркнул, что в сложившихся условиях нельзя забывать о других тяжелых болезнях.Последние новости показывают, что российские власти сосредоточили большую часть ресурсов на организации масштабной борьбы с коронавирусом. При этом в СМИ появляются сведения о некоторых перегибах на местах.Например, екатеринбургские журналисты рассказали про то, что для того, чтобы обеспечить койками больных коронавирусом, закрывается единственный в городе хоспис. Похожая ситуация, судя по сообщениям в прессе, сложилась в Санкт-Петербурге, где перепрофилирование в условиях эпидемии грозит Национальному медицинскому исследовательскому центру онкологии имени Петрова.Сделано это будет в том случае, если эпидемиологическая ситуация в городе будет признана катастрофической. Однако больные в ужасе уже сейчас.Опасность борьбы с коронавирусом в России, которая может спровоцировать другие проблемы, оценил Михаил Мишустин. "Прошу вас избегать ситуации, про которые в народе говорят "одно лечим, другое калечим", – цитирует "" главу правительства.Он подчеркнул, что ситуации, при которых гражданам может быть отказано в медицинской помощи, недопустимы. "Мы, конечно, не должны забывать о людях, которые болеют другими тяжелыми заболеваниями, требующими пристального наблюдения и постоянного лечения", – цитирует Михаила Мишустина.Речь, уточнил он, идет не только о готовности больниц принять пациентов, но и о своевременном прибытии скорой помощи, доступности средств защиты и своевременных поставках оборудования. Борьба с коронавирусом в России должна усилить, а не ослабить отечественную медицину.15 Апр 2020 в 9:10 PDT