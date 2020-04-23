Объем беспроцентных кредитов компаниям на выплату зарплат должен составить 305 миллиардов руб., заявил премьер-министр Михаил Мишустин. При этом правительство расширит действие программы беспроцентных кредитов на средние и крупные компании из пострадавших от коронавируса отраслей.

Объем беспроцентных кредитов компаниям на выплату зарплат должен составить 305 миллиардов руб., заявил премьер-министр Михаил Мишустин. При этом правительство расширит действие программы беспроцентных кредитов на средние и крупные компании из пострадавших от коронавируса отраслей.На эти цели дополнительно выделят 3,5 миллиарда руб. В итоге, по данным Минэкономразвития, общий объем выданных кредитов должен достичь 305 миллиардов руб., отметил Мишустин.Правительство выделит субсидии в размере 24 миллиардов руб. на кредиты компаниям для пополнения оборотных средств. Размер кредита сроком на один год составит до 1 миллиарда руб., при этом ставка не превысит 5% годовых, пояснил премьер-министр.Такая поддержка необходима предприятиям для сохранения занятости, непрерывной работы, закупок товаров и услуг. Кредиты помогут обеспечить выплаты заработных плат сотрудникам, подчеркнул Мишустин.Между тем объем поддержки многодетной семьи для улучшения жилищных условий может превысить 1 миллион руб. Речь идет о семьях, в которых после 1 января 2019 года родился третий и последующий ребенок. Правительство выделяет 9,5 миллиарда руб. на погашение ипотечных кредитов для таких семей. Максимальная сумма погашения составит 450 тысяч руб. По расчетам Минфина, эта мера поддержит почти 21 тысячу семей.