Вулканическая катастрофа, разрушившая в 2018 году сотни домов, была вызвана удивительной причиной: продолжительными дождями. Теперь такое будет случаться часто, предупреждают исследователи.

Вулканическая катастрофа, разрушившая в 2018 году сотни домов, была вызвана удивительной причиной: продолжительными дождями. Теперь такое будет случаться часто, предупреждают исследователи.Подробности изложены в научной статье, опубликованной в журнале Nature.Если этот дождь не прекратится, я взорвусь, мог бы сказать гость Петербурга или Владивостока. Как теперь выяснили учёные, подобное предупреждение из уст огнедышащей горы стоило бы понимать буквально.Извержение вулкана Килауэа на Гавайях началось в мае 2018 года. За первой вспышкой последовали месяцы высокой активности. В августе раскалённая лава выбрасывалась вверх на десятки метров, а облака пепла достигли высоты десяти километров. Огромные потоки лавы затопили юго-восточное побережье острова, разрушив сотни домов.Это было одно из самых мощных извержений Килауэа за последние два столетия. Но что привело к нему?Обычно подобное случается, когда повышается давление магмы в очаге, и окружающие породы больше не могут его сдерживать. В этом случае катастрофу можно предвидеть загодя: под напором раскалённой массы грунт в районе вулкана буквально вздувается. Но в этот раз учёные не зафиксировали подобных процессов."Это повышение давления приводит к тому, что грунт поднимается на несколько десятков сантиметров, — рассказывает глава научной группы Фальк Эмелунг (Falk Amelung) из Университета Майями. — Поскольку мы не видели какого-либо существенного раздувания за год до извержения, мы начали искать альтернативные объяснения, и это привело нас к исследованию осадков".Столб пара над вулканом Килауэа, снятый 14 мая 2018 года со спутника Landsat-9.Фото NASA Earth Observatory/Joshua Stevens/U.S. Geological Survey.Хорошо известно, что влага, просачивающаяся в грунт из-за обильных дождей, может приводить к вулканическим явлениям, происходящим на небольшой глубине. Это, например, выбросы пара и вулканические землетрясения. Но до сих пор не было доказательств того, что небесная канцелярия может повлиять на магматический очаг, расположенный в нескольких километрах под поверхностью, и вызвать полномасштабное извержение.Однако факты неумолимы: за первый квартал 2018 года в районе Килауэа выпало 2,25 метра осадков. Среднее же значение за 20 лет для этого сезона составляет всего 0,9 метра.Вода, как известно, точит камень. Но применима ли древняя мудрость к недрам Килауэа? Чтобы выяснить это, вулканологи обратились к лабораторным экспериментам и компьютерному моделированию.Изыскания показали, что просачивание влаги на глубину 1-3 километра должно было десятикратно увеличить давление в грунте: с 0,1 до одного килопаскаля. А это рекордный показатель за 50 лет. Такая нагрузка вполне могла спровоцировать вулканическую катастрофу."Мы знали, что изменения в содержании воды в на небольшой глубине в земной коре могут вызвать землетрясения и оползни, и теперь мы знаем, что это может также вызвать извержения", — резюмирует Эмелунг.Любопытно, что подобное, похоже, происходит не впервые. Сопоставив активность вулкана в прошлом с данными о погоде, специалисты обнаружили закономерность. В самые влажные сезоны года извержения и интрузии (вторжения жидкой магмы в твёрдые горные породы) происходили почти вдвое чаще, чем обычно.И это тревожно. Ведь, по мнению многих климатологов, из-за глобального потепления частота экстремальных погодных явлений в ближайшие годы будет нарастать. Так что, вероятно, ещё не одна огнедышащая гора решит добавить огоньку в разыгравшееся пиршество влаги. И для более чем 800 миллионов человек, живущих в радиусе 100 километров от действующих вулканов, это не слишком хорошие новости.К слову, ранее "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) писали о том, что причиной вулканических извержений может стать таяние льдов (ещё один привет от глобального потепления) и оползни.