Полицейскими изъято более 100 емкостей с кальянными смесями без соответствующей маркировки...

«Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве совместно с ОЭБиПК УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве провели проверочные мероприятия, направленные на временное приостановление деятельности кальянных столицы», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.В ходе проведения проверочных мероприятий оперативники установили две кальянные, которые в нарушение указа Мэра Москвы от 10 апреля 2020 года № 42-УМ осуществляли свою деятельность по предоставлению услуг населению. В Хамовническом районе столицы по данному факту индивидуальному предпринимателю вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования по статье 20.6.1 КоАП РФ, также на посетителя заведения составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей 3.18.1 Кодекса города Москвы об административных правонарушениях «Нарушение требований нормативных правовых актов города Москвы, направленных на введение и обеспечения режима повышенной готовности на территории города Москвы».Аналогичная проверка проведена в Тверском районе Москвы, где организатору незаконной деятельности кальянного бара также вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования. На посетителей заведения составлено 6 протоколов об административных правонарушениях «Нарушение требований нормативных правовых актов города Москвы, направленных на введение и обеспечения режима повышенной готовности на территории города Москвы». Полицейскими изъято более 100 емкостей с кальянными смесями без соответствующей маркировки, которые впоследствии направлены на исследование.Управление экономической безопасности и противодействия коррупции(495) 950-45-26