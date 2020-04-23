Московское Динамо в следующем году попробует побороться за нападающего клуба Национальной хоккейной лиги Вашингтон Кэпиталз Александра Овечкина, об этом сообщил генеральный директор столичной команды Евгений Кровопусков.

Московское "Динамо" в следующем году попробует побороться за нападающего клуба Национальной хоккейной лиги "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина, об этом сообщил генеральный директор столичной команды Евгений Кровопусков."У нас хорошие отношения с Овечкиным. Его советы помогли мне убедить совет директоров подписать Дмитрия Яшкина в прошлом году, – приводит слова Кровопускова РИА Новости. – Он уже как-то говорил, что хочет закончить карьеру в "Динамо", но сейчас ничего не предсказать. Давайте скажем так, что мы попробуем побороться с "Вашингтоном" за Сашу в следующем году".Овечкин – воспитанник "Динамо", из которого перешел в "Вашингтон" в 2005 году. В составе "Кэпиталз" Александр принял участие в 1152 играх, в которых набрал 1278 очков – 706 шайб и 572 передачи.Ранее капитан "Вашингтона" сообщил, что по окончании карьеры может вернуться в Россию. Накануне Овечкин вместе с лучшим снайпером в истории НХЛ Уэйном Гретцки сыграли в видеоигру NHL 20.