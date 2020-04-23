В Москве с 22 апреля действует новая система контроля в условиях пандемии коронавируса COVID-19. К цифровым пропускам, выданным для передвижения по городу, теперь должны быть привязаны номера автомобилей, транспортных или социальных карт. Фиксация нарушителей на дорогах происходит автоматически. В общественном транспорте незарегистрированные проездные теперь не сработают.

В Москве с 22 апреля действует новая система контроля в условиях пандемии коронавируса COVID-19. К цифровым пропускам, выданным для передвижения по городу, теперь должны быть привязаны номера автомобилей, транспортных или социальных карт. Фиксация нарушителей на дорогах происходит автоматически. В общественном транспорте незарегистрированные проездные теперь не сработают.Мобильные посты полиции, как на Каширском шоссе, так и остались на всех въездах в город. Правда, теперь сотрудники ГАИ/ГИБДД здесь, скорее, в профилактических целях. А вот реально штрафовать нарушителей самоизоляции будут теперь камеры видеофиксации.Более двух с половиной тысяч комплексов по всей Москве считывают номера автомобилей и проверяют, есть ли цифровой пропуск. Водителей, игнорирующих нововведения, не слишком много. А тех, кто уже внес номера машин в автоматизированную систему, почти четыре миллиона. Российская столица и Московская область демонстрируют дисциплину."Пропуск было не сложно получить. Надо было номер только на сайте зарегистрировать", – рассказывает один из водителей.Включить номера машины в цифровой пропуск — дело 5 минут. Сделать это можно на сайте nedoma.mos.ru. Власти региона предупреждали об этом заранее, как и о штрафах.Штраф — 4 тысячи рублей за первое нарушение и 5 тысяч за каждое последующее. Причем технически у одного автомобилиста есть вероятность получить сразу несколько штрафов с разных камер.Трафик из Москвы в область и обратно без ограничений. Главное, привязать номер машины к пропуску заранее, за 5 часов до поездки.Система автоматической проверки заработала 22 апреля и в общественном транспорте. На этот раз — без очередей. Турникеты считывают информацию с карт, социальной, "Тройки" или "Стрелки", привязанных у цифровому пропуску. Если карты нет или разрешение не получено, в подземку не попасть.- Вы все-таки получили цифровой пропуск?- Да.- А карту свою привязали к пропуску?- Не знаю, нет.- А знаете ,что с сегодняшнего дня не сможете пройти, если у вас не привязана карта?- Не знаю.- Не знал?- Нет.Утром 22 апреля в час пик в метро попасть не смогли всего 600 москвичей. Нарушителей без цифровых пропусков сегодня останавливали и в наземном транспорте – в автобусах, троллейбусах и в трамваях.- А можно на первый раз простить? – интересуется женщина, у которой не оказалось пропуска и привязанной к нему транспортной карты.- У нас не бывает первого раза. Есть правонарушение. Это штраф, — пресекает любые попытки увода разговора в сторону инспектор.Проверяют в столице сегодня и пешеходов. Патрули по всему городу выборочно останавливают москвичей. Процедура для многих непривычная, но причины мер всем понятны.- Куда идете?- В магазин у дома, – отвечает остановленная патрулем девушка.- А цифровой пропуск есть?- Так я же не собираюсь ехать на транспорте!- Счастливого пути.Новая система контроля нарушителей уже дает результаты. Во всяком случае, в транспорте и на дорогах в Москве 22 апреля было свободнее, чем неделю назад. Судя по аналитике департамента транспорта, в плюсе только таксисты.У такси количество поездок в первый день введения автоматической проверки цифровых пропусков выросло на несколько тысяч, по сравнению со средой прошлой недели. Правда, и в этом виде транспорта цифровой пропуск должны иметь все: и водитель, и пассажиры.На 84% свободнее в метро. На 15 тысяч поездок меньше по сравнению с таким же днем прошлой недели. На 83% свободнее в наземном транспорте. Здесь меньше поездок на 20 тысяч по сравнению с 15 апреля. Меньше пассажиропоток на 70% в пригородных электричках. Это на 10 поездок пассажиров меньше, чем неделей назад.Стопроцентно встал каршеринг. Работа сервиса приостановлена по указу мэра Москвы.На 56% приросли поездки в такси по сравнению с таким же днем прошлой недели. Пассажиров у таксистов стало больше на 5 тысяч.На 55% снизилась загрузка на дорогах. На стоянках остались 10 тысяч личных машин по сравнению с прошлой неделей.