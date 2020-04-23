Московские власти пообещали рассмотреть возможность разрешить жителям города одиночные занятия спортом по утрам во время действия режима самоизоляции.

Московские власти пообещали рассмотреть возможность разрешить жителям города одиночные занятия спортом по утрам во время действия режима самоизоляции."Рассмотрим", — сообщил ТАСС первый заместитель руководителя аппарата мэра столицы Алексей Немерюк, отвечая на соответствующий вопрос.Во многих странах (например, в Италии, Швейцарии, Бельгии, Нидерландах, Германии, Франции и других) уличные тренировки разрешены, несмотря на введенные из-за коронавируса ограничительные меры. Однако при этом местные власти оговаривают определенные условия, которые должны соблюдаться. Например, тренироваться можно только рядом с домом, только в маске, только в одиночестве и т.д.Введенные московскими властями меры предусматривают режим самоизоляции для граждан всех возрастов. Выйти из дома можно только при необходимости отправиться к врачу, в магазин или аптеку, а также для поездок на работу, если организация продолжает функционировать. Кроме того, владельцы домашних животным могут их выгуливать не далее 100 метров от дома. За нарушение режима самоизоляции предусмотрены штрафы до 5 тысяч рублей.