В пятницу , 24 апреля, специалисты проведут очередную масштабную дезинфекцию всех дорог и улиц в Москве. Это будет уже пятая дезинфекция города, которая проходит в рамках мер по предотвращению распространения коронавируса. Об этом сообщил заммэра столицы Петр Бирюков.

В пятницу , 24 апреля, специалисты проведут очередную масштабную дезинфекцию всех дорог и улиц в Москве. Это будет уже пятая дезинфекция города, которая проходит в рамках мер по предотвращению распространения коронавируса. Об этом сообщил заммэра столицы Петр Бирюков.Дезинфицирующими препаратами будут вымыты все дороги, тротуары, парковки, дворы и межквартальные проезды. Особое внимание уделят уборке территорий лечебно-профилактических учреждений, входов на станции метро и территории перед ними, остановок транспорта и подземных переходов.Кроме того, будут тщательно продезинфицированы общественные туалеты, территории многофункциональных центров, станции водоподготовки питьевой воды и станции очистки сточных вод. Всего будет задействовано более 4,5 тысячи единиц распылительной и поливомоечной техники. Растворы для дезинфекции безопасны для людей и животных, передает ТАСС.Сейчас в России зарегистрировано 57 999 случаев заражения, выздоровели 4 420 человек, умерли 513. В Москве статистика следующая: 31 981 заразившийся, 2 267 выздоровели, 288 человек скончались.