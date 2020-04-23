На Колыме создадут группы контроля за исполнением мер по профилактике распространения коронавируса. Они будут действовать в каждом городском округе региона. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Магаданской области Сергей Носов.

На Колыме создадут группы контроля за исполнением мер по профилактике распространения коронавируса. Они будут действовать в каждом городском округе региона. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Магаданской области Сергей Носов. В состав таких групп войдут казаки, общественники, народные дружинники и волонтеры, передает ГТРК "Магадан".Предполагается, что введение подобных мер, поможет снизить опасность заражения, лучше скоординировать работу организаций и органов власти, а также позволит более оперативно принимать необходимые решения. Группы контроля будут сотрудничать с сотрудниками Росгвардии и УМВД, фиксировать нарушения и отправлять информацию о них в оперативный штаб и в профильные ведомства, а также проводить с жителями Колымы разъяснительную работу.Напомним, в настоящий момент в регионе выявлено 9 новых случаев COVID-19, число заболевших выросло до 76, двое человек выздоровели.