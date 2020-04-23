Злоумышленник, находясь возле продуктового магазина, обратил внимание на пожилую женщину, которая несла в руках сумку, и проследовал за ней...

Оперативники уголовного розыска ОМВД России по Рязанскому району задержали 45-летнего местного жителя, подозреваемого в покушении на грабеж.В территориальный отдел полиции поступило сообщение от 82-летней женщины о том, что в подъезде дома на нее со спины напал неизвестный, который попытался похитить принадлежащее ей имущество.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции на Зеленодольской улице задержали подозреваемого.Установлено, что злоумышленник, находясь возле продуктового магазина, обратил внимание на пожилую женщину, которая несла в руках сумку. Проследовав за ней до самого дома, он незаметно вошел в подъезд и в момент, когда она открывала ключом входную дверь, с силой попытался выдернуть из ее рук сумку. Женщина, оказав сопротивление, упала на пол и начала громко звать на помощь, что и спугнуло злоумышленника. Мужчина спешно покинул место происшествия.Следствием ОМВД России по Рязанскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18