На базе клинического госпиталя медико-санитарной части Министерства внутренних дел России по городу Москве заработал стационар по борьбе с коронавирусной инфекцией...

На базе клинического госпиталя медико-санитарной части Министерства внутренних дел России по городу Москве заработал стационар по борьбе с коронавирусной инфекцией. Его посетили начальник Главного управления МВД России по городу Москве генерал-лейтенант полиции Олег Баранов и Мэр Москвы Сергей Собянин.До распространения коронавирусной инфекции клинический госпиталь ФКУЗ «Медико-санитарная часть МВД России по городу Москве» был многопрофильным ведомственным стационаром, осуществлявшим лечение личного состава, ветеранов и членов семей сотрудников московской полиции. По решению Правительства России, согласованному с Правительством Москвы, госпиталь полностью перепрофилировали для лечения пациентов с COVID-19.В клинике развернуто 300 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией и 30 коек реанимации. Она оснащена современным медицинским оборудованием, включая один компьютерный томограф, два магнитно-резонансных томографа и 20 аппаратов искусственной вентиляции легких.В каждой палате есть санузел, душевая кабина, раковина, а также система обеззараживания помещений. В необходимом объеме закуплены лекарства, в том числе противовирусные и антибактериальные препараты, дезинфицирующие и антисептические средства.Также в стационаре отремонтированы помещения и установлено оборудование лаборатории ПЦР-диагностики. Планируется проводить до 300 исследований на коронавирусную инфекцию в сутки.Лечение для пациентов в стационаре бесплатно. Госпитализация будет производиться в общем порядке по вызову скорой помощи. Стационар располагается по адресу: улица Новая Ипатовка, дом 3а.Пресс-служба ГУ МВД России по г. МосквеФото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Денис Гришкин