Начальник Военно-медицинской академии имени Кирова Александр Фисун уволился по собственному желанию. Причиной ухода стали ошибки, допущенные им при организации мероприятий по борьбе с распространением коронавируса COVID-19 на факультете, где учились иностранные военнослужащие. Это привело к заражению нескольких студентов.

Начальник Военно-медицинской академии имени Кирова Александр Фисун уволился по собственному желанию. Причиной ухода стали ошибки, допущенные им при организации мероприятий по борьбе с распространением коронавируса COVID-19 на факультете, где учились иностранные военнослужащие. Это привело к заражению нескольких студентов, пишет агентство "Интерфакс" со ссылкой на Минобороны РФ.Одновременно с этим военные добавляют, что с самого начала эпидемии коронавируса в учебном заведении был организован инфекционный центр, который принимал не только военнослужащих, но и гражданских. Кроме того, заработали специальное отделение и лаборатория для наблюдения за инфицированными. В академии был создан запас лекарств, средств защиты и медицинского оборудования.О заражении курсантов Военно-медицинской академии имени Кирова стало известно 20 апреля. Всего выявили 55 инфицированных. Ни у кого из них не наблюдается симптомов COVID-19, но военнослужащие все равно изолированы.