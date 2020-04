Испанский теннисист, вторая ракетка мира Рафаэль Надаль подержал предложение швейцарца Роджера Федерера об объединении Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA).

Испанский теннисист, вторая ракетка мира Рафаэль Надаль подержал предложение швейцарца Роджера Федерера об объединении Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA).Ранее Федерер сообщил, что мужскому и женскому теннису нужна единая система управления и организация турниров. При этом теннисист пояснил, что речь идет не о слиянии соревнований."Полностью согласен, что было бы здорово выйти из этого мирового кризиса с объединением мужского и женского тенниса в одной единственной организации", – написал Надаль в Twitter.Hey @rogerfederer as you know per our discussions I completely agree that it would be great to get out of this world crisis with the union of men's and women's tennis in one only organisation