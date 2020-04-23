Владимир Путин поручил проработать вопрос о строительстве в Воронежской области быстровозводимого инфекционного центра. Тема обсуждалась сегодня в ходе разговора президента с губернатором региона Александром Гусевым.

Владимир Путин поручил проработать вопрос о строительстве в Воронежской области быстровозводимого инфекционного центра. Тема обсуждалась сегодня в ходе разговора президента с губернатором региона Александром Гусевым. В режиме видеоконференции глава государства заслушал доклад о мерах борьбы с коронавирусом, а также о текущей социально-экономической ситуации, на которую пандемия, естественно, не может не влиять. А ранее Владимир Путин поговорил со свердловским губернатором Евгением Куйвашевым.На видеосвязи с президентом губернатор Свердловской области — особо важного с точки зрения борьбы с короновирусом региона. Ведь на этот фронт Урал сегодня поставляет аппараты ИВЛ собственного производства."Зафиксировано 243 случая заражения коронавирусной инфекцией. До 28 апреля в Свердловской области должно быть дополнительно развернуто 2897 инфекционных коек. План по развертыванию коек мы выполним", — сообщил Куйвашев.Уже в мае Уральский приборостроительный завод выпустит не триста, а три тысячи аппаратов искусственной вентиляции легких, которые будут поставлены в самые разные регионы России. В разы увеличат обороты и два других предприятия, производящие эту жизненно важную технику.В нынешних непростых условиях поддержка нужна и самому Уралу. Губернатор попросил Путина выделить дополнительно два миллиарда рублей на ускорение строительства кольцевой дороги вокруг Екатеринбурга и реконструкцию уличной сети Нижнего Тагила."В планах министерства пока этого строительства нет? Так я понимаю, да? — Владимир Владимирович, мы подали все заявки. — Секундочку!" – из беседы главы государства с губернатором.Президент сразу связывается с вице-премьером Маратом Хуснуллиным: "Марат Шакирзянович, кольцевая дорога вокруг Екатеринбурга. Я сейчас с губернатором Куйвашевым обсуждаю эту тему. Вы с ним свяжитесь, пожалуйста, и потом представьте предложения"."В рамках вашего поручения мы смотрим с регионами, где можно ускорить работу, в том числе Екатеринбург поднимает вопрос, что при наличии финансирования они могли бы ускорить. Мы готовы изыскать возможность", — ответил Хуснуллин."Хорошо. И стройку в целом надо поддерживать, людей занимать и объекты, очень важные для крупного мегаполиса, как Екатеринбург. Поэтому я прошу вас проработать с губернатором и доложить согласованные предложения", — резюмировал Путин.Строительство обсуждали и с губернатором Воронежской области, но сначала — доклад главы региона о ситуации с короновирусом. Заболевших 211 человек. Как и по всей стране экстренно разворачивают койки и должны уложиться в срок."Здесь никаких сомнений нет. Из них на 1180 будет подаваться кислород. — А сколько всего? — 1686 до 25 апреля мы сделаем. — Хорошо", — из беседы президента с губернатором региона Александром Гусевым.Но в Воронеже острая проблема с инфекционной больницей. Она расположена в здании 1958 года постройки. Там нет боксов для изоляции больных, нет условий для реанимации. Очевидно, надо строить новый инфекционный стационар. Местные власти задумались о своем проекте."Проектировать будете сколько? У вас только на проектно-изыскательские работы уйдёт не меньше года", — предостерег президент."К середине будущего года проект весь будет готов", — заверил Гусев."Год проектирования и ещё там строительство будет года два как минимум длиться, а нам нужно сейчас. Поэтому я вам рекомендую пойти всё-таки по другому пути, а именно по пути возведения капитальных, но быстростроящихся, быстровозводимых объектов. Сейчас такие типовые проекты есть в Минобороны, в МЧС, в Москве. Подождите. Вот прямо сейчас переговорим с министром обороны и с министром здравоохранения", — сообщил Путин.И президент снова поворачивается к телефону, чтобы вызвать сразу двоих министров — Сергея Шойгу и Михаила Мурашко."У меня на связи Гусев Александр Викторович из Воронежа. У него одна из проблем — это строительство новой инфекционной больницы. Он хочет на 250 коек. Сергей Кужугетович, имеющиеся у вас проекты быстровозводимых сооружений подобного рода как быстро возводятся?", — спросил руководитель страны."На 250 коек — два месяца", — ответил министр обороны."Александр Викторович, два месяца — это гораздо лучше, чем три года. И это наверняка будет дешевле. А гарантия здесь — лет пятьдесят", — рассказал Владимир Путин.В Нижнем Новгороде подобный инфекционный центр уже сдан, до конца апреля военные возведут еще семь таких больниц. Всего же Минобороны построит 16 стационаров по всей стране — от Калининграда до Камчатки. И теперь, очевидно, и в Воронеже."Кстати, хочу обратиться к Александру Викторовичу. Медицинские сооружения подобного рода должны оптимальным образом располагаться в таком крупном населенном пункте, как Воронеж. Инфраструктура, с одной стороны, должна быть. С другой стороны, это не должно быть в центре города. А в-третьих, там нужно создавать жилищно-бытовые условия для тех людей, которые будут работать на этих объектах", — распорядился президент."Владимир Владимирович, спасибо большое. Это очень хороший вариант", -поблагодарил губернатор Воронежской области.Учитывая скорость, которую ожидает президент — с местом будущего строительства власти региона должны определиться за несколько дней.