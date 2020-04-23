Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус предупредил государства об опасности повторной вспышки коронавируса. По его словам, инфекция может остаться в мире надолго.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус предупредил государства об опасности повторной вспышки коронавируса. По его словам, инфекция может остаться в мире надолго.В ходе брифинга в Женеве генеральный директор организации сообщил, что большинство вспышек в Западной Европе стабилизировались или идут на спад. В то же время ситуация с коронавирусом ухудшается в Восточной Европе, Африке, Центральной и Южной Америке.Тедрос Гебрейесус отметил, что многие государства до сих пор находятся на начальной стадии пандемии, а другие, столкнувшиеся с инфекцией ранее, наблюдают вторую волну. "Не совершайте ошибку, нам предстоит долгий путь. Этот вирус будет с нами долгое время", – цитирует его .Напомним, 11 марта ВОЗ назвала вспышку пандемией. По последним данным, в мире зарегистрировали более 2,39 миллиона случаев заражения. Жертвами инфекции стали более 162 тысяч человек.22 Апр 2020 в 12:55 PDTСитуация с коронавирусом в России остается непростой. 22 апреля число заболевших выросло до 57 999. Большинство случаев – 31 981 – зарегистрировали в Москве. Выздоровели4 420 пациентов, умерли 513 человек.