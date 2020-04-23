Истязавшую шестилетнего сына жительницу Новороссийска поместили под домашний арест. Била она мальчика, по собственному признанию, за непослушание и неправильное заполнение прописей.

Истязавшую шестилетнего сына жительницу Новороссийска поместили под домашний арест. Била она мальчика, по собственному признанию, за непослушание и неправильное заполнение прописей.Побитого и запуганного мальчика, который практически не умеет говорить, помогла найти случайность — в квартире на улице Видова случился потоп, соседи забили тревогу, но дверь им никто не открыл. Выломав ее, стражи порядка обнаружили в зловонном помещении с повсеместно разбросанными вещами и мусором истерзанного ребенка с кровоподтеками и синяками по всему телу. Соседи о его существовании и не подозревали, поскольку на улице он практически не бывал.В больнице у мальчика диагностировали сотрясение мозга, он остается под наблюдением врачей. Его 33-летнюю мать по решению суда поместили под домашний арест. На допросе она призналась, что с начала апреля избивала сына. Первоначально сообщалось, что таким образом женщина вымещала злость за разрыв с отцом ребенка, но сама она утверждает, что это была воспитательная мера: якобы не слушался ее и "неправильно записывал в пропись".Женщину, подозреваемую в истязании ребенка и ненадлежащем исполнении материнских обязанностей, могут лишить родительских прав.