Яндекс объявила о крупном обновлении своего мессенджера: в нем появились чаты и видеозвонки, каналы популярных СМИ, а также голосовые сообщения с возможностью расшифровки текста

Компания "Яндекс" объявила о крупном обновлении своего мессенджера. В новой версии появились чаты и видеозвонки, каналы популярных СМИ, а также голосовые сообщения с возможностью расшифровки текста. Об этом Вестям.Ru сообщили в пресс-службе.За распознавание речи на лету отвечает SpeechKit — собственная технология "Яндекса". Помимо крупных изданий, завести собственный канал в "Яндекс.Мессенджере" может любой пользователь. Также всем доступны групповые чаты, аудио- и видеовызовы."В обновленном мессенджере уже есть все пользователи Яндекса, — сказали в компании. — Достаточно разрешить доступ к контактам, и можно написать близким, друзьям или знакомым".У "Яндекс.Мессенджера" есть собственное приложение для Android и iOS, но его необязательно устанавливать, чтобы прочесть сообщение. Сделать это можно из любого места, где доступен поисковик: на главном экране основного приложения "Яндекса", в "Яндекс.Браузере" для компьютеров и на сайте yandex.ru."Яндекс.Мессенджер" заменил "Яндекс.Чаты", которые тестировались с конца 2018 года. Эта функция позволяла переписываться с находящимися поблизости людьми, связываться с магазинами на "Яндекс.Маркете" и общаться на других сервисах "Яндекса".