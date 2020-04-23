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<a href="https://33live.ru/novosti/23-04-2020-nuzhna-pomoshh-denisa-yakunina-spaset-vnutrivennoe-pitanie.html" target="_blank">Нужна помощь: Дениса Якунина спасет внутривенное питание</a> - Вести.Ru и Русфонд объединились, чтобы помочь тяжелобольным детям. В рамках проекта мы рассказываем о детях, их родителях, которые попали в беду, испытывают горе и нужду, отчаявшись найти средства на лечение. Сегодня мы рассказываем о восьмимесячном Денисе Якунине из города Горловка Донецкой области (Украина).