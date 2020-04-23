Вести.Ru и Русфонд объединились, чтобы помочь тяжелобольным детям. В рамках проекта мы рассказываем о детях, их родителях, которые попали в беду, испытывают горе и нужду, отчаявшись найти средства на лечение. Сегодня мы рассказываем о восьмимесячном Денисе Якунине из города Горловка Донецкой области (Украина).
33Live.RuRu и Русфонд объединились, чтобы помочь тяжелобольным детям. В рамках проекта мы рассказываем о детях, их родителях, которые попали в беду, испытывают горе и нужду, отчаявшись найти средства на лечение. Нет ничего ужаснее страданий ребенка – и ничего более радостного, чем его выздоровление. Каждую неделю мы рассказываем истории о детях, чтобы собрать средства на их лечение. Без вашей помощи детям не справиться.
Сегодня мы рассказываем о восьмимесячном Денисе Якунине из города Горловка Донецкой области (Украина).
С самого рождения мальчик фактически живет в больницах. Денис родился раньше срока, крохотный, в тяжелейшем состоянии. В конце прошлого года ребенка с тромбозом верхней полой вены экстренно доставили в Москву, в Филатовскую детскую больницу. Столичные врачи спасли Денису жизнь, сейчас его поддерживает только внутривенное питание. В больнице малыш всем обеспечен, но после выписки его родители должны будут сами покупать дорогое питание, а такой возможности у них нет.
Из письма Екатерины Якуниной, мамы Дениса: "Сын родился намного раньше срока. У меня отслоилась плацента, началось кровотечение – врачам пришлось делать экстренное кесарево. Денис три часа провел без кислорода, наглотался околоплодных вод и не дышал. Его забрали в реанимацию, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Кроме гипоксии у моего крохи начался сепсис и двухсторонняя пневмония. Через шесть недель его перевели в нашу областную больницу – у Дениса внезапно отекли лицо и шея, увеличилась голова. Три месяца сына выхаживали в донецкой больнице, но здесь ему толком не могли помочь. В начале декабря нас решили перевести в Москву, летели на самолете МЧС в сопровождении врачей. Во время полета у Дениса остановилось сердце – реаниматологи чудом завели его. Из аэропорта Домодедово Дениса вертолетом забрали в Детскую городскую больницу имени Филатова. Сейчас сыну намного лучше. Отеки сошли, Денис набрал вес, учится держать голову. Нас готовятся выписать домой, но сыну не выжить без специального внутривенного питания, а оно стоит огромных денег. Есть обычную пищу из-за болезни Денис пока не может. Умоляю, помогите!".
Для спасения Дениса Якунина не хватает 864 502 руб.
Заведующая отделением патологии новорожденных и детей грудного возраста Детской городской клинической больницы №13 имени Н.Ф. Филатова Оксана Монахова (Москва): "Денис в критическом состоянии был доставлен в нашу больницу, два месяца реаниматологи боролись за его жизнь. Ребенок находился на парентеральном (внутривенном) питании. После стабилизации состояния Денис был переведен в отделение патологии новорожденных и детей грудного возраста. Состояние ребенка значительно улучшилось, его можно готовить к выписке. Но из-за тромбоза верхней полой вены у мальчика нарушена гемодинамика, повышено давление в верхней части туловища. При попытках кормления через рот возникали отеки и удушье, что требовало проведения искусственной вентиляции легких. Мы ожидаем, что постепенно у Дениса сформируется достаточное количество коллатералей (обходных путей кровотока. – Русфонд) и пищеварительная система начнет функционировать. Уже сейчас мальчик может съедать по 5 мл смеси восемь раз в день, постепенно объемы смеси будут увеличиваться. Но пока по жизненным показаниям ему необходимо получать питание внутривенно".
Стоимость внутривенного питания на полгода 1 161 843 руб.
297 341 руб. собрали читатели lenta.ru и rusfond.ru
Не хватает 864 502 руб.
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