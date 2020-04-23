Знаменитый советский хоккеист, двукратный олимпийский чемпион и девятикратный чемпион мира Александр Мальцев находится в Германии на лечении. Врачи одной из известных немецких клиник борются за его здоровье и ввели 70-летнего спортсмена в искусственную кому.

Знаменитый советский хоккеист, двукратный олимпийский чемпион и девятикратный чемпион мира Александр Мальцев находится в Германии на лечении. Врачи одной из известных немецких клиник борются за его здоровье и ввели 70-летнего спортсмена в искусственную кому."Мальцев уже второй месяц лежит в одном из немецких госпиталей, и все очень тяжело, — цитирует издание Allhockey.Ru главного тренера московского "Динамо" Владимира Крикунова. – Он в искусственной коме. Врачи то выводят Сашу из нее, то обратно вводят. Но они говорят, что все будет хорошо. Будем надеяться".Мальцев – настоящая легенда столичного хоккейного "Динамо". Он считался одним из самых талантливых нападающих Советского Союза, постоянно входил в национальную сборную страны с 20 и почти до 34 лет. Кроме побед на Олимпиадах, чемпионатах мира и Европы, Мальцев вместе с командой выигрывал Кубок вызова-1979 и Кубок Канады-1981.