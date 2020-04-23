Мужчина после смерти тяжелобольного соседа, за которым он ухаживал, переоформил его автомобиль «Опель Антара» на свое имя...

Оперативники УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве задержали подозреваемого в мошенничестве с автомобилем.В полицию обратился 58-летний мужчина с заявлением о том, что его знакомый завладел автомобилем умершего родственника. Ущерб составил 550 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 27-летний мужчина.Установлено, что подозреваемый после смерти тяжелобольного соседа, за которым он ухаживал, переоформил его автомобиль «Опель Антара» на свое имя, предоставив в регистрирующий орган договор купли-продажи. ЭКЦ УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве была проведена экспертиза почерка, которой установлено, что подпись на договоре не принадлежала владельцу машины.Следствием Отдела МВД России по району Северное Тушино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56