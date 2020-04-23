Подделав пропуск, подозреваемый на личном автомобиле въехал на территорию склада и совершил хищение...

Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по Таганскому району задержали мужчину, подозреваемого в хищении оборудования из организации.В полицию с заявлением обратился представитель одной из столичных организаций. Он сообщил, что на склад фирмы, расположенный на Рабочей улице поступило вентиляционное оборудование. При дальнейшей сверке с документами он обнаружил отсутствие нескольких коробок с оборудованием. Материальный ущерб составил около 950 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в Московской области задержали подозреваемого – 22-летнего жителя Подмосковья. Установлено, что ранее злоумышленник работал в данной организации. Подделав пропуск, он на личном автомобиле въехал на территорию склада и совершил хищение. Похищенное он сбыл, а вырученными деньгами распорядился по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по Таганскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60