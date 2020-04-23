Злоумышленник, ранее работавший водителем у заявителя, узнал, когда его не будет дома, и тайно проник в помещение...

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по району Крылатское г. Москвы задержан подозреваемый в краже более 1 миллиона рублей.В территориальный отдел полиции с заявлением обратился мужчина. Потерпевший сообщил, что из дома на Верхней улице, где он проживает, пропали денежные средства в размере более 1 миллиона рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого – 40-летнего жителя Московской области.Установлено, что злоумышленник ранее работал водителем у заявителя. Узнав, когда его не будет дома, он тайно проник в помещение и, используя имеющийся ключ, похитил из тумбочки наличные денежные средства, после чего распорядился ими по собственному усмотрению.Следователем ОМВД России по району Крылатское г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93