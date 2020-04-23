Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 4 774 и сейчас составляет 62 773 человека. Такие данные приводит оперативный штаб. При этом у 47,8 процента новых пациентов нет характерных симптомов.

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 4 774 и сейчас составляет 62 773 человека. Такие данные приводит оперативный штаб. При этом у 47,8 процента новых пациентов нет характерных симптомов.Из больниц за сутки выписан 471 выздоровевший пациент. Общее число излечившихся составило 4 891. Скончались 555 человек (из них за последний день 42 пациента).По Москве статистика следующая: 1959 новых случаев заражения (всего за весь период 33 940). Число инфицированных коронавирусом в Московской области за сутки возросло на 688 до 7 278. Из столичных клиник выписан 181 человек. Скончались 27 пациентов.По данным оперштаба, рост числа зараженных замедлился: в целом по России он составил 8,2 процента, по Москве — 6,1 процента. В стране проведено более 2,4 миллиона тестов на COVID-19.