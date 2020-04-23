В связи с пандемией коронавируса COVID-19 россияне планируют сокращать свои траты: ожидается увеличение расходов только в нескольких сферах (например, услугах связи и коммунальных услугах).

В связи с пандемией коронавируса COVID-19 россияне планируют сокращать свои траты: ожидается увеличение расходов только в нескольких сферах (например, услугах связи и коммунальных услугах). Такие данные следуют из исследования компании BCG и холдинга "Ромир".Целями исследования были анализ отношения потребителей к ситуации, сложившейся на фоне распространения коронавируса, и выявление готовности россиян к тратам. В исследовании приняли участие около 1,2 тысячи респондентов со всей России из различных демографических и социальных групп, с углубленным исследованием по Москве, передает РИА Новости.В сообщении по итогам проведенного анализа отмечается, что планируют сократить расходы потребители всех возрастных групп. Причем российские потребители сокращают свои траты в большей степени, чем потребители на других развивающихся рынках.Исследование охватывало свыше 40 категорий услуг и товаров. Отмечается, что в ближайшие шесть месяцев ожидается увеличение расходов лишь в пяти категориях – коммунальные услуги, услуги мобильной связи, Wi-Fi, свежие продукты и безрецептурные лекарства.Более всего пострадают услуги для развлечений и отдыха: рестораны, кинотеатры, концертные залы, спа-салоны, тематические парки, организация отдыха и досуга.В течение следующих шести месяцев россияне планируют тратить меньше во всех каналах продаж, при этом худшие перспективы – у заведений уличной торговли и торговых центров. Ожидается, что единственным каналом в Москве, где произойдет рост расходов, может стать торговля в режиме онлайн.В настоящее время из-за риска заражения потребители вместо посещения больниц предпочитают консультации по телефону. В связи с этим возможен значительный рост в сегменте телемедицинских услуг.Если говорить о расходах в следующем месяце, россияне планируют тратить больше средств на свежие продукты и лекарства, и меньше – на алкоголь, одежду и косметику.