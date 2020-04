В ночь на 23 апреля капитан Вашингтон Кэпиталз, российский форвард Александр Овечкин сыграл с лучшим снайпером в истории НХЛ, канадцем Уэйном Гретцки в видеоигру NHL 20.

В ночь на 23 апреля капитан "Вашингтон Кэпиталз", российский форвард Александр Овечкин сыграл с лучшим снайпером в истории НХЛ, канадцем Уэйном Гретцки в видеоигру NHL 20.Овечкин играл за "Вашингтон", Гретцки – за "Эдмонтон". Первая игра противостояния завершилась победой канадца со счетом 5:4. Во второй игре сильнее оказался Овечкин – 4:1."Какая невероятная ночь! Спасибо всем, кто помог нам собрать более 20 тысяч долларов на борьбу с COVID-19, – сообщает пресс-служба "Кэпиталз" в Twitter. – Отдельная благодарность семьям Гретцки и Овечкина за их пожертвование на сумму более 40 тысяч долларов в фонды Edmonton Food Bank и Feeding the Frontlines".What an incredible night!Thanks to all who helped us raise over $20,000 for COVID-19 relief!And a special thank you to the Gretzky and Ovechkin families for matching the donation to push the total to over $40,000 for @MSEFndn’s “Feeding the Frontlines” fund and @yegfoodbank. pic.twitter.com/jPk4pKvYOJ— Washington Capitals (@Capitals) April 23, 2020Напомним, НХЛ, как и большинство спортивных лиг мира, приостановлена из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Овечкин в текущем сезоне в составе "Вашингтона" принял участие в 68 играх, в которых набрал 67 очков – 48 голов и 19 передач.