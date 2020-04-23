Нападающий американского хоккейного клуба Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин рассказал о том, какая у него мечта связана со сборной России и какие сложности у него возникают в национальной команде.

Нападающий американского хоккейного клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин рассказал о том, какая у него мечта связана со сборной России и какие сложности у него возникают в национальной команде."Моя мечта до сих пор — выиграть Олимпиаду. В 2018 году я был рад за ребят, — признается Александр, в прямом эфире в Instagram Светланы Абросимовой. — Есть трудности при перестроении с маленькой площадки на большую — необходимо время для адаптации. Также в сборной совсем другая система игры".Также 34-летний хоккеист рассказал о том, чем он планирует заниматься после завершения карьеры: "Пока не задумывался над тем, что я буду делать после завершения карьеры в хоккее. Может быть, поработаю генеральным менеджером. Скорее всего, вернусь в Россию. Здесь мой дом".