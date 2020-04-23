Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о необходимости ориентироваться на решение суда по блокировке мессенджера Telegram. Он не стал комментировать предложение депутатов Госдумы о запрете блокировки ряда интернет-ресурсов.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о необходимости ориентироваться на решение суда по блокировке мессенджера Telegram. Он не стал комментировать предложение депутатов Госдумы о запрете блокировки ряда интернет-ресурсов."Есть ситуация де-факто и де-юре. Мы исходим из ситуации де-юре, мы обязаны это делать, есть соответствующее решение суда", – сказал пресс-секретарь президента РФ.При этом он признал, что "де-факто ситуация иная" – мессенджером пользуются несмотря на решение суда о запрете.Как сообщалось ранее, депутаты от фракции "Справедливая Россия" направили в правительство РФ законопроект, подразумевающий запрет на блокировку некоторых интернет-ресурсов. Речь идет о мессенджерах и других приложениях, которые могут быть "официальными сервисами" распространения информации в режиме ЧС или повышенной готовности.Авторы инициативы указали, что, несмотря на блокировку, Telegram сейчас активно используется властями для информирования населения о текущей ситуации с эпидемией коронавируса.В октябре 2019 года в Минкомсвязи заявляли, что блокировка этого мессенджера не подразумевает запрета на его использование.Доступ к Telegram в России был заблокирован 13 апреля 2018-го по решению суда – тот согласился наказать мессенджер за отказ предоставить ФСБ доступ к переписке клиентов.