Эксперты полагают, что России удастся преодолеть пик заболеваемости коронавирусом COVID-19 к середине мая. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Эксперты полагают, что России удастся преодолеть пик заболеваемости коронавирусом COVID-19 к середине мая. Об этом сообщил телеканалу CNBC пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.По словам представителя Кремля, тогда можно будет ожидать постепенного снижения числа инфицированных.Песков отметил, что в настоящее время, к сожалению, ежедневный прирост количества заболевших весьма значительный, но это не тот рост, который может поставить под угрозу систему здравоохранения России.Дмитрий Песков подчеркнул: коронавирус – общая проблема, которую необходимо решать сообща.Россия стоит на 10 месте по количеству заболевших коронавирусом нового типа – 57 999 человек. В течение последних суток заболело меньше людей, чем накануне, — 5 236 по сравнению с 5 642. Скончались 513 пациентов. 4 420 человек вылечились, сообщает РИА Новости.