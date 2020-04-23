Российская автоледи предстанет перед судом за причинение травм инспектору полиции. Женщину задержали за управление автомобилем без водительских прав, сообщают . Следователи отметили, ..

Российская автоледи предстанет перед судом за причинение травм инспектору полиции. Женщину задержали за управление автомобилем без водительских прав, сообщают "".Следователи отметили, что при попытке доставить ее в отделение нарушительница оказала сопротивление. Она укусила одного из правоохранителей за руку и нанесла ему несколько ударов по рукам. Полицейский получил ссадины и ушибы. Ее дело рассмотрят в Колпинском районном суде Санкт-Петербурга.