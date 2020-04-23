Приехав в назначенное место, злоумышленник расплатился с водителем такси фальшивой пятитысячной купюрой...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Войковскому району задержали мужчину, который расплатился с водителем такси фальшивой денежной купюрой.В территориальный отдел полиции поступило заявление от мужчины, который работает в фирме, осуществляющей услуги по перевозке пассажиров. Он сообщил о том, что по окончании поездки пассажир расплатился с ним фальшивой денежной купюрой номиналом 5 тысяч рублей.Установлено, что водитель такси получил заказ на перевозку пассажира. Приехав в назначенное место, мужчина расплатился с водителем пятитысячной купюрой, получив при этом сдачу.Спустя время, при попытке расплатиться данной банкнотой на автозаправочной станции, водитель такси понял, что купюра фальшивая, о чем ему сообщил оператор АЗС.В результате оперативно-розыскных мероприятий во 2-м Войковском проезде сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался приезжий 29-летний мужчина. При задержании у злоумышленника были изъяты денежные купюры номиналом 5 тысяч рублей и 1 тысяча рублей с признаками подделки.Следствием ОМВД России по Войковскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29