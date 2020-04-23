Порядка 150 новых случаев заражения зафиксировано в областях Черноземья за минувшие сутки. В лидерах по суточному приросту Белгород и Курск: Там 64 человека получили положительный тест на коронавирус.

Порядка 150 новых случаев заражения зафиксировано в областях Черноземья за минувшие сутки. В лидерах по суточному приросту Белгород и Курск: Там 64 человека получили положительный тест на коронавирус.По данным оперштаба, следом идут Липецкая и Воронежская области, там отмечено по 25 заразившихся. В Тамбовской области 23 подтверждённых случая, и 11 жителей Орловской области в числе заболевших.Вместе с тем, сегодня из воронежских больниц выписали ещё пятерых пациентов, которым был поставлен диагноз коронавирусной инфекции. Об этом "Вестям Воронеж" сообщили в пресс-центре регионального правительства. Таким образом, число выздоровевших с начала пандемии достигло 35-ти человек, ещё 7 умерли. Лечение от коронавируса продолжают проходить 194 пациента.Кроме того, на базе БСМП № 10 и "Медико-санитарной части №36 ФСИН России" открыли две новые лаборатории, в которых делают тесты на коронавирус. В общей сложности тесты на COVID-19 теперь проводят в 19 воронежских лабораториях различных форм собственности.