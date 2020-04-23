Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с момента ввода цифровых пропусков в столице больше чем на 500 тысяч человек снизился поток людей. Столичный градоначальник отметил, что это говорит об эффективности системы, введенной в городе из-за ситуации с коронавирусом.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с момента ввода цифровых пропусков в столице больше чем на 500 тысяч человек снизился поток людей.Столичный градоначальник отметил, что это говорит об эффективности системы, введенной в городе из-за ситуации с коронавирусом.С момента автоматизации контроля за пропусками также отмечается небольшое снижение потоков людей и более дисциплинированная подача заявок на электронные пропуска, добавил Собянин.Кроме того, сказал мэр Москвы, стали лучше видны потоки людей и лучше видно граждан, которые соблюдают режим самоизоляции, передает РИА Новости.Сергей Собянин также отметил: "Мы уже контролируем не в целом поток, а именно те группы, к которым есть вопросы". Он выразил надежду, что эта эффективная система будет распространяться и на соседние регионы.Как сообщалось ранее, заявки на внедрение системы выдачи цифровых пропусков на время пандемии коронавируса в Минкомсвязи подал ещ 21 субъект РФ, со следующей недели внедрение цифровых пропусков планируется начать в 14 регионах Поволжья, Сибири, Дальнего Востока и Северного Кавказа.