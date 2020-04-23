Покупатели в Азии и Европе отменили погрузку около 20 грузов сжиженного природного газа (СПГ) с поставкой в июне, сообщило агентство Reuters со ссылкой на четыре источника.

Покупатели в Азии и Европе отменили погрузку около 20 грузов сжиженного природного газа (СПГ) с поставкой в июне, сообщило агентство Reuters со ссылкой на четыре источника.Большая часть отмененной погрузки СПГ приходится на США. Потребители СПГ отказываются от новых поставок из-за падения спроса во всем мире на нефть и газ.Правительство в 2020 году выделит дополнительно 3,5 миллиарда руб. на строительство СПГ-терминала "НОВАТЭКа" на Камчатке, отмечено в распоряжении правительства, которое подписал премьер-министр Михаил Мишустин.Инвестиции в строительство СПГ-терминала на Камчатке составят 108 миллиардов руб. При этом частные инвестиции (строительство плавучих хранилищ и объектов береговой инфраструктуры) оценивают в 69,5 миллиарда руб., инвестиции из бюджета (подходной канал и объекты для безопасности мореплавания) — в 8,5 миллиарда руб.Госдума приняла закон, который предоставляет дочерним компаниям "НОВАТЭКа" право экспорта сжиженного природного газа. Сейчас право на экспорт СПГ имеет "Газпром", компании ряда проектов на шельфе, а также пользователи участков недр федерального значения, лицензия которых на 1 января 2013 года предусматривала строительство СПГ-завода или направление газа на СПГ-завод. Под эту статью подпадает дочерняя компания "НОВАТЭКа" — компания "Ямал СПГ".Новый закон дает право экспортировать СПГ компаниям, получившим лицензии после 1 января 2013 года. Такие лицензии в России получал до этого только "НОВАТЭК". Теперь право на экспорт СПГ предоставлено также и "дочкам", в которых "НОВАТЭК" имеет более 50% акций.