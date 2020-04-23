Указывать свои контактные данные при покупке билета на поезд с 23 апреля 2020 года придется пассажирам Федеральной пассажирской компании. Эти изменения внесены Минтрансом в правила перевозок пассажиров на железной дороге.

Указывать свои контактные данные при покупке билета на поезд с 23 апреля 2020 года придется пассажирам "Федеральной пассажирской компании". Эти изменения внесены Минтрансом в правила перевозок пассажиров на железной дороге.Пассажиры должны будут указать номер мобильного телефона или адрес электронной почты. На них будут приходить уведомления о возможных изменениях в графике движения поезда, на который куплен билет. Указать данные можно в кассе ФПК, на сайте РЖД или в мобильном приложении "РЖД Пассажирам". Ранее контакты пассажиры могли оставлять только по желанию. Теперь обязательность предоставления таких данных закреплена законодательно, подчеркивает ТАСС.Российские железные дороги из-за пандемии коронавируса COVID-19 отменили ряд поездов дальнего следования, для некоторых составов был изменен график движения.Контактные данные пассажиров не будут использоваться для маркетинговых и рекламных рассылок, заверяет РЖД.