Минобороны России наращивает темпы строительства многофункциональных медицинских центров.

Минобороны России наращивает темпы строительства многофункциональных медицинских центров. Число рабочих задействованных на площадках выросло до 12 тысяч человек, сообщает телеканал "Россия 24".На стройках применяется тотальный контроль, за процессом следят круглосуточно через камеры видеонаблюдения. На каждой площадке их установлено более 150 штук. Кроме того, проверяют качество всех стройматериалов и поставляемое медицинское оборудование. Прямо на стройплощадке специалисты берут пробы бетонной смеси, кирпича и других материалов. Специальными приборами просвечивают все сварочные швы конструкций. Такая система контроля позволяет выполнить все работы в срок, не теряя при этом качества.