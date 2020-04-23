Подвыпившая пара по пути из больницы вмешалась в обработку улиц Барнаула дезинфицирующими средствами в рамках борьбы с распространением коронавируса. Водитель спецтехники снял хулиганов на видео.

Подвыпившая пара по пути из больницы вмешалась в обработку улиц Барнаула дезинфицирующими средствами в рамках борьбы с распространением коронавируса. Водитель спецтехники снял хулиганов на видео.Инцидент произошел в ночь на 23 апреля на Комсомольском проспекте. Специалисты дезинфицировали тротуары, когда наткнулись на некрепко стоявшую на ногах парочку. Уступить дорогу они отказались, более того, женщина забралась на капот автомобиля, а ее спутник утверждал, что они возвращаются из больницы после излечения от коронавируса.Спектакль мог бы продолжаться долго, поскольку пара никуда не торопилась, но, услышав, что водитель позвонил в полицию, они ретировались, предварительно обрушив проклятья на головы несговорчивых собеседников."Я тебе сделаю больше. Езжай! И проклятье на тебя и твоих детей", — заявила женщина на прощанье.