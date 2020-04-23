Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 мая обеспечить утверждение льготной ипотечной программы для нового жилья стоимостью до 8 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 3 млн — в других регионах.

Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля по итогам совещания у главы государства по вопросам развития строительной отрасли.В эти же сроки правительство должно обеспечить реализацию комплекса мер, направленных на доступность банковских кредитов, в том числе путем компенсации процентных ставок по кредитам, выдаваемым организациям строительной отрасли, которые сохраняют численность занятых работников и предоставили обязательства по завершению строительства многоквартирных домов, запланированных к вводу в эксплуатацию в 2020 и 2021 годах.Кроме того, президент поручил кабинету министров до 1 мая обеспечить докапитализацию за счет федерального бюджета "Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства" в объеме 30 млрд рублей на цели восстановления прав дольщиков, а также предоставление госгарантий АО "ДОМ.РФ" в объеме 50 млрд рублей в целях обеспечения привлечения заемных средств и приобретения стандартного жилья у застройщиков в целях его последующей реализации.На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин поручил запустить программу льготной ипотеки под 6,5% годовых на весь срок кредита для покупки нового жилья комфорт-класса. Разницу между рыночной ставкой и 6,5% годовых будет субсидировать государство. По предварительным оценкам, на реализацию программы уже в 2020 году потребуется направить около 6 млрд рублей.22 апреля Минфин сообщил, что внес в правительство РФ проект постановления о реализации программы льготной ипотеки под 6,5% годовых. В проекте постановления в соответствии с ранее анонсированными условиями зафиксирована максимальная сумма кредита для жилья в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях в размере 8 млн рублей, для остальных регионов РФ — в 3 млн рублей.Сбербанк сообщил, что начал прием заявок на ипотеку в рамках госпрограммы, банк будет выдавать кредиты под 6,4% годовых при субсидировании государством ставки в 6,5%. Не дожидаясь постановления правительства, прием заявок ранее также начали Альфа-банк, Промсвязьбанк, банк ДОМ.РФ и ВТБ, предлагающие кредиты под 6,5%. Остальные заявленные условия совпадают с теми, о которых сообщил Сбербанк.