Президент России своим указом освободил от должности замглавы Следственного комитета - руководителя Главного военного следственного управления Александра Сорочкина. Указ Владимира Путина размещен на портале правовой информации.

Президент России своим указом освободил от должности замглавы Следственного комитета — руководителя Главного военного следственного управления Александра Сорочкина. Указ Владимира Путина размещен на портале правовой информации.Александр Сорочкин был заместителем руководителя Следственного комитета России с 2011 года, напоминает ТАСС. В Следственный комитет Сорочкин перешел после службы в госбезопасности. На должности руководителя военно-следственного управления в качестве заместителя председателя Следственного комитета при российской прокуратуре Александр Сорочкин был с 1 декабря 2007 года.9 марта 2020 года Сорочкину исполнилось 62 года. Генерал-полковник юстиции имеет госнаграды, в том числе орден "За заслуги перед Отечеством IV степени". Также экс-замглавы Следственного комитета России является заслуженным юристом России.Причина увольнения Сорочкина из Следственного комитета в президентском указе не указана.22 апреля Путин также подписал указ о назначении на должность заместителя главы российского Следственного комитета Эдуарда Кабурнеева. Он будет курировать работу главного следственного управления и главного управления по расследованию особо важных дел. Кабурнеев занял место Игоря Краснова, который сейчас работает генпрокурором.