Специальные суда SpaceX не смогли поймать детали ракеты Falcon 9. Они упали в Атлантику.

Специальные суда SpaceX не смогли поймать детали ракеты Falcon 9. Они упали в Атлантику, передает телеканал "Россия 24". Об этом сообщают поисковые службы NASA. Уточняется, что теперь спасатели должны будут "выловить" ценные детали из воды и доставить на берег.Несколько часов назад тяжелая ракета-носитель Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал. Она доставила на орбиту 60 миниспутников, которые должны пополнить глобальную сеть интернет-покрытия Starlink.