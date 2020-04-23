В подмосковном Жуковском возобновились регулярные летные испытания перспективного российского лайнера МС-21-300. Самолет уже совершил 300 из 650 необходимых для получения российского сертификата полетов.

В подмосковном Жуковском, на базе ЛИИ им. Громова (в составе ОАК Госкорпорации Ростех) возобновились регулярные летные испытания самолета МС-21-300. Прервать их пришлось для выполнения ряда рекомендаций в связи с борьбой против распространения коронавируса. Но после того, как удалось организовать дистанционную работу конструкторов,тестирование продолжилось.По информации Объединенной авиастроительной корпорации, перспективный российский лайнер выполнил уже почти половину необходимых для получения отечественного сертификата полетов: 300 из 650. При этом в ОАК отметили, что с начала этого года их интенсивность нарастала. В испытаниях задействованы 4 лайнера.“Применяемое испытательное оборудование позволяет регистрировать в полете до 40 тысяч параметров. Это существенно больше, чем регистрировалось системами предыдущего поколения”, – добавили в ОАК.“Каждый последующий самолет дорабатывался с учетом результатов испытаний предыдущих машин. В конструкцию самолёта внесены необходимые изменения. Усовершенствован ряд самолетных систем”, – говорится в пресс-релизе корпорации.МС-21-300 – это среднемагистральный пассажирский самолет. В серийное производство он может поступить уже в следующем году.