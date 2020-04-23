23.04.2020

2020-04-23 17:25:03

Ремонт Струнинской больницы продолжится после окончания особого режима

10 миллионов, сэкономленных на ремонтных работах в больничном комплексе Струнино, депутаты города попросили направить на продолжение ремонта.

Их обращение рассмотрели на заседании комитета по социальной политике Законодательного собрания. Напомним, Счетная палата нашла множество грубых нарушений в Струнинской больнице, после ее ремонта.

Ольга Осадчая, аудитор счетной палаты Владимирской области: «Одним из основных выводов, сделанных в ходе проверки, является то обстоятельство, что администрацией области и александровской больницей не обеспечено выполнение поручения Президента России в сроки и в объемах, определенных соответствующими дорожными картами. Наглядный пример, на работы на главном корпусе больницы в Струнино, когда мы приехали с контрольным осмотром в начале февраля, ещё шли полным ходом. И по состоянию на конец марта подрядчику было перечислено чуть более 30% от суммы контракта».

Напомним, три года назад на ремонт зданий и закупку оборудования бюджет области выделил 100 миллионов рублей. И сейчас у аудиторов много вопросов к качеству работ. Штукатурка растрескалась, плитка отслоилась, потолок пошел пятнами, на стенах проступила влага. При этом заказчик претензий подрядчику не выставил. Закупленное (тоже с нарушениями) оборудование из-за затянувшегося ремонта приходилось все время перевозить с места на место, консервировать. В результате на некоторую технику истек гарантийный срок еще до того, как ее успели ввести в эксплуатацию. Часть отремонтированных помещений до сих пор не используются. Из 15 профилей медицинской помощи, оказываемых Струнинским подразделением ЦРБ, лицензии у больницы имеются только на три- терапия, ультразвуковая диагностика и эндоскопия.

Результаты проверки Счетная палата направила не только депутатам, но и в Прокуратуру. Присутствовавший на заседании директор департамента здравоохранения Алексей Мозалев пояснил, что план мероприятий по устранению недостатков утвержден. И в нем, кстати, значится восстановление психиатрического отделения, на чем настаивали струнинцы. Относительно десяти миллионов, по словам Алексей Мозалева, он будет просить департамент финансов направить эти средства на больницу. Но активно приступить к работе смогут только после окончания особого режима.

Екатерина Гусева