В семье американского актера Ричарда Гира произошло пополнение. Испанская журналистка Алехандра Сильва родила ему сына. Имя малыша пока держится в тайне, сообщает со ссылкой на издание ..

В семье американского актера Ричарда Гира произошло пополнение. Испанская журналистка Алехандра Сильва родила ему сына. Имя малыша пока держится в тайне, сообщает "" со ссылкой на издание Hаlo!О беременности жены 70-летнего артиста стало известно в начале ноября прошлого года. Радостную новость сообщили друзья пары. У супругов также есть сын Александр. Мальчик появился на свет в 2018 году.Напомним, c 1991 по 1995 года Ричард Гир был женат на супермодели Синди Кроуфорд. Второй супругой звезды стала актрисаКэри Лоуэлл. От этого брака у него есть 20-летний сын Гомер.