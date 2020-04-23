Атомфлот (входит в Росатом) и судостроительный комплекс Звезда подписали контракт на строительство самого мощного в мире атомного ледокола Лидер проекта 10510, сообщает Росатом. Ввод судна в строй намечен на 2027 год.

"Атомфлот" (входит в "Росатом") и судостроительный комплекс "Звезда" подписали контракт на строительство самого мощного в мире атомного ледокола "Лидер" проекта 10510, сообщает "Росатом". Ввод судна в строй намечен на 2027 год.Ледокол "Лидер" поможет обеспечить безопасные постоянные проводки судов в восточном районе Арктики, круглогодичную навигацию по Северному морскому пути (СМП), откроет новые возможности высокоширотных маршрутов, заявил глава "Атомфлота" Мустафа Кашка.Правительство в январе приняло постановление о строительстве головного атомного ледокола проекта "Лидер". На строительство судна из бюджета в 2020-2027 годах выделят 127,576 миллиарда руб. Госзаказчиком выступает "Росатом", застройщиком — "Атомфлот".Мощность ледокола проекта 10510 составляет 120 МВт. "Росатом" намерен построить три таких ледокола.Проект строительства "Лидера" разработало ЦКБ "Айсберг" (Санкт-Петербург).