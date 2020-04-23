Роскосмос хочет в два с половиной раза увеличить финансирование создания ракет класса Ангара для космодрома Восточный.

Роскосмос хочет в два с половиной раза увеличить финансирование создания ракет класса "Ангара" для космодрома Восточный. На их разработку и испытания госкорпорация собирается выделить 65 миллиардов рублей. Ранее сумма, выделенная ОКР "Амур" на "Ангару", составляла 26,2 миллиарда рублей, напоминает РИА Новости.Известно, что корпорация планирует создать ракету повышенной грузоподъемности "Ангара-А5В" и модернизированную ракету "Ангара-А5М". Первый пуск "Ангары-А5" запланирован на 2023 год. Она должна вывести на орбиту беспилотный космический корабль "Орел". На Восточном с 2019 года строится стартовый комплекс для "Ангары".Это семейство экологически чистых ракет с кислородно-керосиновыми двигателями. Помимо тяжелых носителей ("Ангара-А5М" и "Ангара-А5В") в него входят также легкие ракеты "Ангара-1.2" (была запущена в 2014 году с космодрома Плесецк) и средние "Ангара-А3". Предполагается, что со временем ракеты этого семейства полностью заменят носители, которые эксплуатируются в настоящее время. К примеру, "Ангара-А5" и "Ангара-А7" будут использоваться вместо "Протона", который летает на высокотоксичном топливе — гептиле.