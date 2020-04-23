Совет директоров Роснефти предварительно утвердил годовой отчет компании за 2019 год и рекомендовал годовому собранию акционеров утвердить решение о выплате финальных дивидендов в размере 18,07 руб. на акцию.

Совет директоров "Роснефти" предварительно утвердил годовой отчет компании за 2019 год и рекомендовал годовому собранию акционеров утвердить решение о выплате финальных дивидендов в размере 18,07 руб. на акцию.На дивиденды направят 50% чистой прибыли по МСФО, относящейся к акционерам, с учетом выплаты дивидендов за первое полугодие 2019 года, сообщает "Роснефть". Закрытие реестра акционеров намечено на 15 июня.Годовое собрание акционеров пройдет в форме заочного голосования 2 июня. Реестр лиц, имеющих право на участие в годовом собрании, закроют 8 мая.Дивиденд за первое полугодие 2019 года составил 15,34 руб. на акцию. Таким образом, совокупный дивиденд за 2019 год составит 33,41 руб. на акцию.Общая сумма дивидендов за 2019 год составит 354,1 миллиарда руб.Уставный капитал "Роснефти" составляет 105 981 778 017 руб., он разделен на 10 598 177 817 акций номиналом 0,01 руб. каждая.Крупнейшими акционерами "Роснефти" являются государственный "Роснефтегаз" (50% плюс одна акция), BP Russian Investments Limited (19,75%), катарская QH Oil Investments (18,93%) и Glencore (0,57%).